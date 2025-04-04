Ромаріо входить до 125 найвеличніших футболістів ФІФА 100

Пресслужба «ЮКСА» повідомила про підписання бразильського новачка Ромарінью. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Форвард звик грати на позиції центрального нападника, але здатний діяти й на правому фланзі атаки. 31-річний легіонер вже встиг зіграти за «хрестоносців» у декількох товариських матчах.

Цікаво, що Ромарінью – син легендарного Ромаріо, який свого часу виблискував у нідерландському ПСВ та іспанській «Барселоні», а зі збірною Бразилії став чемпіоном світу (1994), дворазовим володарем Кубка Америки (1989, 1997) та срібним призером Олімпійських ігор в Сеулі (1998). Ромаріо входить до 125 найвеличніших футболістів ФІФА 100 і один з небагатьох нападників, які перевершили позначку в 1000 забитих голів.

Додамо, що Ромарінью – вихованець бразильського «Васко да Гама». Встиг пограти за низку клубів на батьківщині, в Японії, а також у Болівії.

ЮКСА за підсумками першої частини сезону потрапила до Чемпіонської групи Першої ліги й бореться за вихід в УПЛ.