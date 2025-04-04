Клуб Першої ліги оголосив про трансфер сина чемпіона світу і легенди збірної Бразилії
Пресслужба «ЮКСА» повідомила про підписання бразильського новачка Ромарінью. Терміни та умови угоди не розголошуються.
Форвард звик грати на позиції центрального нападника, але здатний діяти й на правому фланзі атаки. 31-річний легіонер вже встиг зіграти за «хрестоносців» у декількох товариських матчах.
Цікаво, що Ромарінью – син легендарного Ромаріо, який свого часу виблискував у нідерландському ПСВ та іспанській «Барселоні», а зі збірною Бразилії став чемпіоном світу (1994), дворазовим володарем Кубка Америки (1989, 1997) та срібним призером Олімпійських ігор в Сеулі (1998). Ромаріо входить до 125 найвеличніших футболістів ФІФА 100 і один з небагатьох нападників, які перевершили позначку в 1000 забитих голів.
Додамо, що Ромарінью – вихованець бразильського «Васко да Гама». Встиг пограти за низку клубів на батьківщині, в Японії, а також у Болівії.
ЮКСА за підсумками першої частини сезону потрапила до Чемпіонської групи Першої ліги й бореться за вихід в УПЛ.