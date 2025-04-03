«Шахтар» спробує взяти реванш у «Полісся» за поразку в УПЛ і відстояти титул

У середу, 3 квітня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/25. У церемонії взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Згідно з результатами жеребкування, у півфіналі «Динамо» зіграє з «Буковиною», а чинний володар кубка – «Шахтар» – з «Поліссям».

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України:

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

Нагадаємо, на шляху до півфіналу «Буковина» у стадії 1/4 обіграла сумську «Вікторію» (2:1), «Динамо» дотисло львівський «Рух», а «Шахтарю» та «Поліссю» знадобились овертайми, аби пройти «Олександрію» та «Верес» відповідно.

Базовий день проведення півфіналів – 23 квітня. Фінальний матч турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Поєдинок за трофей вперше в історії відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Перемога в Кубку України дає право на участь на другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.