«Шахтар» зберігає шанси захистити титул чинного володаря трофею

У середу, 2 квітня, визначились всі учасники півфіналу Кубка України. Напередодні у чвертьфінальній дуелі зійшлись два представники Першої ліги – «Буковина» та «Вікторія». Переможцем дуелі стали чернівчани, які здолали сумчан з рахунком 2:1.

Згодом чинний володар Кубка – «Шахтар» – здобув надскладну перемогу над «Олександрією» (долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Кевіном в другому овертаймі). Пройшло далі й київське «Динамо», яке вдруге за тиждень било львівський «Рух». В останньому матчі теж не обійшлось без додаткового часу, в якому житомирське «Полісся» буквально вигризло перемогу над рівненським «Вересом».

Кубок України, 1/4 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (основний час – 0:0)

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ) – 0:1

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир) – 0:1 (основний час – 0:0)

Жеребкування півфінальних пар Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня, о 14:00.

Нагадаємо, фінальний матч турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Поєдинок за трофей вперше в історії відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Перемога в Кубку України дає право на участь на другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.