Вирішальна дуель запланована на 14 травня

Фінальний поєдинок Кубка України сезону 2024/25 відбудеться на Центральному стадіоні у Житомирі. Таке рішення у вівторок, 4 березня, було ухвалено на засіданні Виконкому УАФ. Житомир стане містом-господарем матчу такого рангу вперше в історії.

Арена в Житомирі наразі вміщує 5928 людей, однак на майданчику проводять реконструкцію – планують добудувати ще одну трибуну, яка вміщуватиме 2500 глядачів, а також вже оновили покриття.

Нагадаємо, фінал Кубка України заплановано на 14 травня 2025 року. Перемога в турнірі дає право участі в другому етапі кваліфікації розіграшу Ліги Європи. Наразі в турнірі продовжують боротьбу шість клубів УПЛ: «Рух», «Олександрія», «Динамо», «Полісся», «Верес» та «Шахтар», а також два представники Першої ліги – «Буковина» та «Вікторія».

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України:

«Олександрія» – «Шахтар» (Донецьк)

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ)

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми)

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир)

Базова дата проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України — 2 квітня.