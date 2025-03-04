Легендарний оборонець вирішив повернутися на футбольне поле

Український захисник Євген Хачеріді відновлює кар’єру футболіста. Новою командою 37-річного оборонця став аматорський клуб «Авангард», який представляє місто Лозова Харківської області.

Про умови та терміни угоди не повідомляється. В «Авангарді» Євген буде виступати разом з екс-партнером по «Динамо» та збірній України – колишнім форвардом «Шахтаря» та «Карпат» Олександром Гладким.

Нагадаємо, Хачеріді розпочинав кар’єру у мелітопольському «Олкомі». Далі були запорізький «Металург», луцька «Волинь», київське «Динамо», грецький ПАОК та білоруське «Динамо» Брест. Останнім його клубом був аматорський «Штурм», який він покинув 1 січня 2024 року. Останнім часом Євген працював скаутом в столичному «Динамо».

До слова, «Авангард» нині посідає в турнірній таблиці групи 2 чемпіонату ААФУ четверте місце.