«Жовто-чорні» намагаються перекрити ті напрямки діяльності, які контролював до свого відходу Ігор Дедишин

Новим віцепрезидентом «Руха» став Олег Шпур, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Фахівець, який раніше працював директором ДЮСШ клубу, UA Steel та Рух Медіа Team, займатиметься комерційними питаннями.

«Моє завдання на новій посаді – наповнення клубного бюджету. Важливо провести структуризацію витрат і доходів, а також знайти нові джерела прибутку. Одним з цих елементів є співпраця з іншими відділами клубу та якісно налагоджений контакт між внутрішніми структурами», – зазначив Шпур.

До слова, декілька днів тому «Рух» покинув генеральний директор Ігор Дедишин, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Нагадаємо, в останній день 2024 року «жовто-чорні» шокували звісткою про об'єднання з «Карпатами», однак як такого злиття не відбулось – все завершилось переходом до табору «зелено-білих» чотирьох лідерів команди Віталія Пономарьова.

Після 18-ти турів «Рух» у турнірній таблиці УПЛ йде на сьомій сходинці, маючи у своєму доробку 23 очки.