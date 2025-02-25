Львівський клуб підписав вже другого легіонера за два дні

Львівський «Рух» на своєму офіційному сайті оголосив про підписання киргизького півзахисника Бекназа Алмазбекова. 19-річний вінгер перейшов у команду Віталія Пономарьова у статусі вільного агента. За нову команду він виступатиме під 77 номером.

Нагадаємо, Алмазбеков розпочинав кар'єру в «Галатасараї». Виступав за молодіжні команди (U-16 та U-17) і став чемпіоном Туреччини серед колективів U-19. У вересні 2024 року перейшов у косовський «Ллапі», який покинув у січні 2025 року (1 асист в 9 матчах). У його доробку 13 матчів за національну збірну Киргизстану.

Цікаво, що Бекназ свого часу грав проти «Руха» у Юнацькій лізі УЄФА, коли виступав за «Галатасарай». Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, напередодні «Рух» підписав ще одного легіонера – гамбійського нападника Бабукара Фаала.