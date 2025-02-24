Донецький клуб важко розпочав другу частину сезону

У понеділок, 24 лютого, 18-й тур чемпіонату України закривав поєдинок між «Шахтарем» та «Лівим Берегом». Попри різний статус команд, підопічні Віталія Первака дали бій іменитому супернику. дозволивши лише раз відзначитись у своїх воротах.

УПЛ, 18-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Лівий Берег» (Київ) – 1:0

Гол: Швед, 61

«Шахтар» з перших хвилин захопив ініціативу і став накочувати атаки на ворота суперника. До честі «Лівого Берега» вони не відсиджувались в обороні, а за першої ліпшої нагоди летіли в контратаки – вже на 7-й хвилині лише стійка врятувала ворота Різника від гола. Гойдалки продовжували весь перший тайм і обидві команди мали шанс, аби вийти вперед.

По перерві «Шахтар» змарнував декілька хороших моментів: Бондаренко бив з гострого кута – удар заблокували, а за мить Траоре головою намагався спрямувати сферу у сітку – м'яч пройшов повз. Зрештою на 61-й хвилині Швед зумів розпакувати ворота Механіва, забивши дебютний гол в сезоні. До слова, голкіпер «Лівого Берега» став головним героєм «лелек», з десяток разів врятувавши свою команду від вірного гола. Наприкінці зустрічі коштовний новачок «гірників» Еліас двічі влучив у стійку.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 36 очок і залишитись на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Лівий Берег» з 16-ма пунктами опустився на чотирнадцяту сходинку.