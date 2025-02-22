Вадим Ющишин провів за рівнян лише 8 матчів протягом 5,5 років

Новим голкіпером «Ворскли» став Вадим Ющишин, повідомляє офіційний сайт полтавців. 25-річний воротар підписав з командою Юрія Максимова контракт на 1,5 року.

Нагадаємо, Ющишин – вихованець «Карпат». До «Вереса» приєднався у вересні 2019 року. За 5,5 років він провів за клуб лише 8 офіційних матчів. Разом з рівнянами він у сезоні 2020/21 Вадим завоював золоті медалі Першої Ліги. Виступав на правах оренди за «Ужгород».

У поточному сезоні не провів за «Верес» жодного матчу. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

«Ворскла» перед стартом другої частини сезону посідає в турнірній таблиці чемпіонату України 12-ту сходинку, маючи у своєму активі 16 очок. Свій перший офіційний поєдинок після зимової паузи полтавці проведуть у неділю, 23 лютого, на виїзді проти «Оболоні». Початок зустрічі о 13:00.