«Моряки» продовжують підсилюватись перед відновленням чемпіонату України

«Чорноморець» у своїх соцмережах оголосив про підписання двох новачків. Новобранцями команди Олександра Бабича стали півзахисники Ігор Когут з «Металіста 1925» та Богдан Панчишин з «Полісся».

Про терміни та умови трансферів не повідомляється, однак згідно з Transfermarkt обидва гравці виступатимуть за «моряків» в оренді до кінця сезону (30 червня 2025 року).

Нагадаємо, Когут – вихованець «Дніпра», де й розпочав професіональну кар'єру. Далі були СК «Дніпро-1» і трансфер в «Металіст 1925», за який у першій частині сезону Ігор провів 7 матчів, без результативних дій. Його контракт з харків'янами чинний до червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Панчишин розпочинав у «Львові». Далі був період у «Звягелі» й перехід в «Полісся». У поточному сезоні він зіграв 11 матчів за другу команду житомирців.

«Чорноморець» перед стартом другої частини сезону посідає в турнірній таблиці чемпіонату України 15-ту сходинку, маючи у своєму активі 12 очок. До слова, напередодні одесити оголосили про трансфер бразильського захисника Раяна Карлоса.