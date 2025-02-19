Одесити підсилились черговим легіонером з-за океану

Прес-служба «Чорноморця» повідомила про укріплення захисної ланки. Новачком команди Олександра Бабича став лівий захисник Раян Карлос. 22-річний футболіст належить клубу «Байя» і виступатиме за «моряків» на правах оренди. Угоду підписали до завершення сезону (30 червня 2025 року).

Нагадаємо, Карлос – вихованець «Сан-Паулу». Також виступав за «Понте Прету». До «Байї» приєднався в жовтні 2020 року. Вирушав в оренду у другий дивізіон в місцевий КРБ. Контракт Раяна з «Байєю» чинний до кінця 2025 року.

До слова, «Чорноморець» перед стартом другої частини сезону посідає в турнірній таблиці чемпіонату України 15-ту сходинку, маючи у своєму активі 12 очок. Свій перший офіційний поєдинок після зимової паузи одесити проведуть вже у найближчу п’ятницю, 21 лютого, на виїзді проти ковалівського «Колоса». Початок зустрічі о 15:30.