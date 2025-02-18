Черговий українець перебрався у чемпіонат Казахстану

Українсько-грузинський півзахисник Бека Вачіберадзе став гравцем «Улитау», інформує прес-служба казахського клубу. 28-річний хавбек підписав з новою командою контракт до 31 грудня 2025 року. Перехід відбувся у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Вачіберадзе – вихованець «Шахтаря». Також виступав за іспанський «Бетіс», латвійський РФШ, бельгійський «Ломмель», грузинське «Торпедо» Кутаїсі, одеський «Чорноморець» (двічі) та «Металіст 1925». Харківський клуб покинув влітку 2024 року і з того часу перебував без команди.

Виступав за збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). В листопаді 2017-го отримав футбольне громадянство Грузії, але так і не дочекався виклику від національної команди. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, «Улитау» посів друге місце у Першій лізі Казахстану і завоював право виступати в еліті.