Черкасці повернули в Україну екс-гравця Шахтаря

Український півзахисник Олександр Якименко продовжить кар’єру в УПЛ. 19-річного вінгера підписав черкаський ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт «фіолетових».

Деталі угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, українець приєднався до команди Романа Григорчука у статусі вільного агента і підписав контракт до літа 2026 року.

Нагадаємо, Якименко – вихованець полтавської «Ворскли». У січні 2021-го перейшов у «Шахтар», де захищав кольори U-17. Влітку 2022-го став гравцем «Брюгге», звідки за рік перебрався у фарм-клуб «чорно-синіх» – НКСТ.

У поточному сезоні взяв участь у 6 поєдинках Юнацької ліги УЄФА, однак результативними діями не відзначився. Викликався до збірної України U-17. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу ЛНЗ пішов на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок. Свій перший офіційний матч у другій половині сезону черкасці зіграють у суботу, 22 лютого, у Львові проти «Руха». Початок зустрічі о 18:00.