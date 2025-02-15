Харківський клуб продовжує агресивну трансферну кампанію

Півзахисник албанського «Скендербеу» Ермір Рашіца став гравцем «Металіста 1925», повідомляє офіційний сайт «жовто-синіх». 20-річний вінгер підписав з колективом Патріка ван Леувена контракт на 3,5 роки.

У харківській команді новачок виступатиме під номером 19. Умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, сума трансферу склала 300 тисяч євро.

Нагадаємо, Рашіца – вихованець косовського клубу «Трепча 89». У «Скендербеу» перейшов у серпні 2023 року. У поточному сезоні провів за албанську команду 24 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 2 асисти. Цікаво, що Ермір був визнаний найкращим молодим гравцем своєї країни за підсумками минулого року.

На рівні збірних Рашіца дебютував за Косово U-19 (6 матчів, 1 гол), однак згодом прийняв пропозицію Албанії. Ермір – капітан молодіжки, за яку в 8 поєдинках забив 2 м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

«Металіст 1925» за підсумками першої частини сезону пробився до Чемпіонської групи й навесні боротиметься за повернення в УПЛ.