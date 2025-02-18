Полтавський клуб підсилився досвідченим оборонцем перед стартом другої частини сезону

Український захисник «Металіста 1925» Євгеній Пасіч став гравцем «Ворскли», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». 31-річний футболіст виступатиме за колектив Юрія Максимова на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону-2024/25. У новій команді Євген обрав собі футболку з номером 42.

Нагадаємо, Пасіч – вихованець «Дніпра», де й розпочав професіональну кар'єру в 2010 році. Виступав за охтирський «Нафтовик», рівненський «Верес» (двічі), донецький «Олімпік» та СК «Дніпро-1».

У поточному сезоні провів за «Металіст 1925» десять матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

«Ворскла» після першої половини сезону йде у турнірній таблиці УПЛ дванадцятою, маючи у своєму доробку 16 очок.