Луганський клуб спровадив проблемного легіонера в Європу

Прес-служба луганської «Зорі» оголосила про трансфер захисника Крістофера Нваезе. 22-річний нігерієць виступатиме в чемпіонаті Молдови за місцевий «Мілсамі» на правах оренди. Терміни угоди не повідомляються, однак згідно з Transfermarkt угоду укладено до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, «Зоря» підписала Нваезе на початку лютого 2024 року, але він приєднався до команди лише у липні через консульську бюрократію. В жовтні тренерський штаб Младена Бартуловіча відправив гравця у команду U-19 через незадовільну фізичну готовність.

Цікаво, що востаннє Крістофер виходив на поле 25 листопада у матчі 14-го туру УПЛ проти Полісся (1:1), а загалом у поточному сезоні зіграв лише у 6 поєдинках (334 хвилини), без результативних дій. Його контракт з «Зорею» чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

«Мілсамі» – чемпіон Молдови сезоні 2014/15, дворазовий володар Кубка (2012/12, 2017/18) та Суперкубка країни (2012, 2019). За підсумками першої частини поточного сезону фінішував на п’ятій сходинці турнірної таблиці й навесні боротиметься за медалі у Чемпіонській групі.

«Зоря» на зимову паузу пішла восьмою, набравши 22 очки. Свій перший офіційний поєдинок у другій частині сезону луганці зіграють в неділю, 23 лютого, на виїзді проти «Олександрії».