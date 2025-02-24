Львівський клуб продовжує підсилюватись новачками

Гамбійський нападник Бабукар Фаал продовжить кар’єру в складі «Руха», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». 21-річний нападник перебував з львів’янами на зборах у Словенії й добре зарекомендував себе перед тренерським штабом Віталія Пономарьова.

Терміни та умови угоди не розголошуються, однак, за інформацією Transfermarkt, легіонер підписав контракт до 30 червня 2027 року. Сума компенсації склала 50 тисяч євро. За нову команду Бабукар виступатиме під номером 99.

Нагадаємо, Фаал – вихованець гамбійського клубу «Хокс». У лютому 2023 року переїхав в Європу – у хорватський «Орієнт», що виступає у другому дивізіоні. У поточному сезоні провів за команду з Рієки 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. Transfaermarkt оцінює його в 450 тисяч євро.

«Рух» у першому матчі після зимової паузи зазнав мінімальної поразки від ЛНЗ і після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці (23 очки).