Новачок львів'ян одразу ж потрапив з корабля на бал

Український нападник Владислав Погорілий став гравцем «Руха», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». Терміни та умови угоди не розголошуються. За інформацією Transfermarkt, 21-річний форвард перейшов у команду Віталія Пономарьова у статусі вільного агента. У львівському клубі він виступатиме під номером 88.

Нагадаємо, Погорілий – вихованець вінницького футболу. На професіональному рівні дебютував за донецький «Шахтар» (виступав за U-19, в тому числі й в Юнацькій лізі УЄФА). Вирушав в оренду в луганську «Зорю».

В серпні 2023 року перейшов в «Олександрію», за яку виступав до тепер. У поточному сезоні провів за «містян» 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи й віддав 1 асист. Також Владислав викликався у збірні України U-17 та U-18. Transfermarkt оцінює його в 200 тисяч євро.

До слова, Погорілий вже встиг дебютувати за нову команду – у поєдинку 18-го туру УПЛ проти ЛНЗ (0:1) він вийшов на 67-й хвилині замість Климчука, однак відзначитись результативною дією не зумів.