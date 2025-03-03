«Поліські вовки» продовжують скуповувати латиноамериканських легіонерів

Прес-служба «Полісся» оголосила про трансфери одразу двох бразильців. Першим новачком житомирців став півзахисник «Байї» Валіффер. 19-річний вінгер підписав з «вовками» контракт на три сезони – до 31 грудня 2027 року.

Другим новобранцем став голкіпер «Фламенго» Рафаель Нуньєс. 18-річний воротар виступатиме в Житомирі до 30 червня 2028 року. Обидва гравці приєднались до українського клубу у статусі вільних агентів. Зазначається, що згідно з регламентом футболісти поки зможуть виступати як за «Полісся-2», так і за «Полісся U-19».

Нагадаємо, Валіффер – вихованець бразильського клубу «Байя», де й розпочав професіональну кар'єру. Після того, як він став одним з найкращих бомбардирів команди U-20 (7 голів у 20 поєдинках), вінгер зіграв перші три матчі за головну команду.

Нуньєс – вихованець академії «Крузейро». У 15-річному віці перейшов до «Фламенго», де виступав за U-17, а згодом за U-20.

«Полісся» після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на п’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 31 очко.