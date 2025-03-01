Стеніо Толедо не зумів переконати Владислава Лупашка у своїй профпридатності

Бразильський легіонер «Карпат» Стеніо Толедо повернувся на батьківщину. Новою командою 21-річного півзахисника став місцевий «Амеріка Мінейру». За представника другого дивізіону чемпіонату Бразилії вінгер виступатиме на правах оренди – до 31 грудня 2025 року, повідомляє офіційний сайт команди.

Нагадаємо, Стеніо – вихованець «Крузейро». Виступав в орендах за італійський «Торіно» та португальський АВШ. Його контракт з львівʼянами чинний до 1 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч. Також Стеніо провів 8 поєдинків за збірну Бразилії U-20 (8 поєдинків, 1 гол).

У поточному сезоні він зіграв за «Карпати» 17 матчів (682 хвилини), в яких відзначився одним асистом.

До слова, «Амеріка Мінейру» бореться за підвищення у класі – попереду у команди два матчі фіналу плей-офф проти «Атлетіку Мінейру» (8 та 15 березня).