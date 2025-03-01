Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструкту України

Ввечері, 28 лютого, внаслідок чергової повітряної атаки Росії руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця», повідомляє прес-служба «моряків».

Після прильоту снаряд розірвався на нижньому тренувальному полі у Совіньйоні. Вибуховою хвилею зачепило адміністративну будівлю, суттєво пошкоджено басейн. Постраждали автівки співробітників і представників клубу – цього вечора якраз відбувався заїзд команди на базу напередодні матчу 19-го туру УПЛ проти «Лівого Берега».

На щастя, ніхто з гравців, тренерів і персоналу не постраждав. Більша частина гравців і тренерів залишились ночувати на базі (всі перебувають в нормальному психологічному стані). Зазначається, що всі легіонери перебувають разом з командою.

Нагадаємо, раніше окупанти обстрілами руйнували бази СК «Дніпро-1» та київського «Локомотива», а також пошкодили з десяток українських стадіонів.

Поєдинок «Чорноморця» та «Лівого Берега» відбудеться у суботу, 1 березня. Початок зустрічі о 15:30. Після 18-ти турів «моряки» у турнірній таблиці УПЛ йдуть передостанніми, маючи у своєму доробку 15 очок.