Команда Руслана Ротаня зупинилась на стадії чвертьфіналів

У вівторок, 2 квітня, «Олександрія» в межах 1/4 фіналу Кубка України приймала «Шахтар». Господарі виглядали цікавіше і зуміли перевести гру в додатковий час, але до пенальті не дотягнули – майстерний удар Кевіна у дев’ятку поховав мрії Ротаня і Ко про півфінал турніру.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Гол: Кевін, 109

Команди активно розпочали гру, але без ударів по воротах. Перший напівнебезпечний момент у матчі виник на 12-й хвилині: Калюжний після сумбурної атаки «Олександрії» бив метрів з 18-ти – Різник забрав м'яч.

В середині тайму небезпечно стріляв Мишньов – Бондар заблокував. Згодом довга позиційна атака «Шахтаря» завершувалась навісом Педро Енріке з лівого флангу – Егіналдо в боротьбі з Шабановим пробив головою над воротами. Наприкінці тайму мав шанс відзначитись Калюжний, але м’яч після його потужного удару з-за меж штрафного пройшов поруч зі стійкою.

По перерві малюнок гри не змінився: «Олександрія» була гострішою, а «Шахтар» свій перший удар у площину воріт завдав лише на 73-й хвилині – Аліссон із рикошетом пробив із лінії штрафного, однак Єрмаков легко забрав. Наприкінці зустрічі «гірники» мали свій чи ненайкращий шанс відзначитись: Тобіас і Марлон влаштували пожежу у воротарському суперника – Калюжний в останній момент зумів вибити. Зрештою, в основний час жодна з команд відзначитись не змога і гра перейшла в екстратайми.

На 95-й хвилині Траоре виходив сам на сам з Єрмаковим, але не зміг переграти кіпера олександрійців. Натомість на 109-й хвилині Кевін своїм шансом скористався – звільнившись від опіки Шостака бразилець влучно пробив у праву дев’ятку. «Олександрія» мала можливість врятуватись на останній хвилині, але Шостак пробив прямо в руки Різнику.