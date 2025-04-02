Львів'яни не змогли здобути першу в своїй історії перемогу над киянами

У вівторок, 2 квітня, «Рух» в межах 1/4 фіналу Кубка України приймав «Динамо». Львів’яни пропустили наприкінці першого тайму і так і не змогли звести гру бодай до нічиєї, завершивши виступи в турнірі.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ) – 0:1

Гол: Піхальонок, 43

Вже на 3-й хвилині «Динамо» могло виходити вперед: Волошин прорвався правим флангом, але пробив повз дальню стійку. Згодом Назар фактично виходив сам на сам, однак вирішив віддати пас, який перехопив Слюбик. В середині тайму Ледвій зреагував на підступний удар Рубчинського.

На 39-й хвилині «Рух» мав забивати: Кітела передачею знайшов Климчука у штрафному «Динамо», але капітан «жовто-чорних» головою пробив поруч зі стійкою. Натомість киян свій шанс не змарнували: перед самою перервою Герреро пройшов правим флангом, віддав на Піхальонка, той розхитав Дідика і лівою поклав м'яч у дальній кут.

Після відпочинку «Рух» створив ще низку хороших моментів. Спочатку після передачі Холода Карабін на розвороті прийняв м'яч і пробив впритирку зі стійкою, а згодом Моргун врятував «Динамо» після удару Климчука з лінії штрафного в дальній нижній кут.

В середині тайму Бражко потужно стріляв здалеку – Ледвій кулаками відбив. Згодом динамівці втекли у чергову контратаку, але пас Кабаєва на Ярмоленка виявився дуже кволим. Наприкінці зустрічі вже Андрій віддавав на Кабаєва – Ледвій знову парирував кулаками. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою киян.

Жеребкування півфінальних пар відбудеться у четвер, 3 квітня, о 14:00.