Наступні 2 роки Україна перебуватиме без свого представника в головному єврпейському футбольному органі

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зміг потрапити до Виконавчого комітету УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації. На виборах, які відбулися 3 квітня у Белграді під час Конгресу УЄФА, президент Української асоціації футболу посів передостаннє 4-те місце серед 5 кандидатів.

Шевченко висував свою кандидатуру на дворічний термін, але зміг набрати лише 15 голосів країн-асоціацій УЄФА (39 проголосувало «проти»). Натомість на цей термін обирали двох нових членів – іспанця Абала Рафаеля Лузана та представника Ізраїлю Моше Зуареса. Третє місце в Мальти, останнє 5-те – в Латвії.

Також на 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустич (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія), Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина).

Варто зазначити, що через поразку Шевченка Україна не матиме свого голосу у Виконкомі УЄФА в наступні два роки, що є поганим сигналом на фоні закликів про повернення до міжнародних змагань команд із Росії.

Нагадаємо, Шевченко став президентом УАФ взимку 2024 року, замінивши на цій посаді Андрія Павелка (останній, до слова, обіймав посаду у Виконкомі УЄФА в період з 2019 по 2024 рр. поки його не відкликали).