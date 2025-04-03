Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром зберегла свої позиції й продовжує перебувати на 25-й сходинці. В доробку команди Сергія Реброва 1559,81 бала.

Нагадаємо, у березні «синьо-жовті» провели два матчі проти Бельгії у боротьбі за вихід в еліту Ліги націй. У перші грі наша команда здобула вольову перемогу (3:1), а в другій зазнала розгрому (0:3) і продовжить виступи у Дивізіоні В.

Є зміни й серед суперників збірної України у відборі на ЧС-2026. Зокрема, Франція поступилась другою сходинкою Іспанії, Ісландія опустилась на 4 позиції й посідає 74-те місце, а Азербайджан йде 119-м (падіння в рейтингу на 2 сходинки). Лідером рейтингу продовжує залишатися Аргентина.

Рейтинг ФІФА станом на 3 квітня 2025 року:

1. Аргентина – 1886,16 очок

2. Іспанія – 1854,64

3. Франція – 1852,71

4. Англія – 1819,20

5. Бразилія – 1776,03

6. Нідерланди – 1752,44 (+1)

7. Португалія – 1750,08 (-1)

8. Бельгія – 1735,75

9. Італія – 1718,31

10. Німеччина – 1716,98

...

22. Австрія – 1580,22

23. Республіка Корея – 1574,93

24. Еквадор – 1567,95

25. Україна – 1559,81

– 26. Австралія – 1554,55

Свій наступний офіційний поєдинок збірна України проведе 5 вересня проти Франції у відборі на ЧС-2026.