Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА після фіаско з Бельгією в Лізі націй
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром зберегла свої позиції й продовжує перебувати на 25-й сходинці. В доробку команди Сергія Реброва 1559,81 бала.
Нагадаємо, у березні «синьо-жовті» провели два матчі проти Бельгії у боротьбі за вихід в еліту Ліги націй. У перші грі наша команда здобула вольову перемогу (3:1), а в другій зазнала розгрому (0:3) і продовжить виступи у Дивізіоні В.
Є зміни й серед суперників збірної України у відборі на ЧС-2026. Зокрема, Франція поступилась другою сходинкою Іспанії, Ісландія опустилась на 4 позиції й посідає 74-те місце, а Азербайджан йде 119-м (падіння в рейтингу на 2 сходинки). Лідером рейтингу продовжує залишатися Аргентина.
Рейтинг ФІФА станом на 3 квітня 2025 року:
- 1. Аргентина – 1886,16 очок
- 2. Іспанія – 1854,64
- 3. Франція – 1852,71
- 4. Англія – 1819,20
- 5. Бразилія – 1776,03
- 6. Нідерланди – 1752,44 (+1)
- 7. Португалія – 1750,08 (-1)
- 8. Бельгія – 1735,75
- 9. Італія – 1718,31
- 10. Німеччина – 1716,98
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- 22. Австрія – 1580,22
- 23. Республіка Корея – 1574,93
- 24. Еквадор – 1567,95
- 25. Україна – 1559,81
- 26. Австралія – 1554,55
Свій наступний офіційний поєдинок збірна України проведе 5 вересня проти Франції у відборі на ЧС-2026.