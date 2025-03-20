«Синьо-жовті» несподівано поклали на лопатки «червоних дияволів»

У четвер, 20 березня, відбулася перша серія довгоочікуваної дуелі між збірними України та Бельгії за право виступати в дивізіоні А Ліги націй. Попри пропущений гол наприкінці першого тайму «синьо-жовті» зуміли зібратись і по перерві відвантажили у ворота Тібо Куртуа три голи.

Ліга націй, плейоф, перший матч

Україна – Бельгія – 3:1

Голи: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарний, 79 – Лукаку, 40

Вже на 3-й хвилині Циганков завдавав підступного удару з-під захисника у правий кут – Куртуа без проблем забрав. За трохи Яремчук пробивав впритул метрів з десяти, але кіпер Реала знову врятував. Де Брюйне та Троссар огризнулись ударами з-за меж карного майданчика – вище воріт. На 16-й хвилині Лукаку увірвався до штрафного і ледь не вийшов на ударну позицію.

В середині тайму Троссар наступив на ногу Коноплі й Реброву довелось випускати замість Юхима представника «Карпат» Олексія Сича. Лукаку по центру увірвався до нашого штрафного, але пробити йому не дали. За мить лише реакція Луніна врятувала від гола – Андрій у шпагаті встиг виставити ногу під удар де Брюйне.

Бельгійці продовжили тиснути й наприкінці тайму досягли успіху: Лукаку після навісу де Брюйне головою влучно замкнув у сітку. Україна ще до перерви мала шанс відігратись: після проходу Зінченка і прострілу Циганкова в центр Де Вінтер не дозволив українцям результативно завершити комбінацію.

На 55-й хвилині де Брюйне з лінії штрафного закручував під дальній кут – Лунін у стрибку потягнув. Після чергового зіткнення виникли проблеми з коліном у Сича – лікарі, здавалось, зуміли повернути Олексія у гру, але ненадовго. Зінченко зі штрафного влучив у стійку, а після добивання першим на м’ячі був Куртуа.

На 66-й хвилині Гуцуляк, який тільки вийшов на заміну, скористався помилкою Де Вінтер, вийшов сам на сам і відновив статус-кво. За трохи зіграв другий джокер Реброва: після прострілу з лівого флангу від Циганкова Ванат замкнув повз Куртуа на дальній стійці. Через 6 хвилин Забарний довів стадіон у Мурсії до екстазу, забивши третій гол. Несподівана, але така важлива перемога.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться вже за 3 дні, 23 березня, в Генку. Початок зустрічі о 21:45.