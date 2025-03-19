Вернидуб-молодший поєднуватиме свої обов'язки в клубі та збірній

Тренер «Кривбаса» Віталій Вернидуб отримав посаду у структурі молодіжної збірної України, повідомляє прес-служба криворізького клубу. 37-річний фахівець, який має тренерську ліцензію УЄФА категорії В, а нині навчається на ліцензію категорії А, приєднався до штабу Унаї Мельгоси та працюватиме асистентом головного тренера.

Віталій поєднуватиме роботу в клубі та у збірній (на своїй посаді у таборі «синьо-жовтих» він замінив В’ячеслава Шевчука, який став спортивним директором «Полісся»).

Нагадаємо, Вернидуб-молодший встиг пограти за запорізький «Металург», «Кривбас», луганську «Зорю» та азербайджанську «Габалу». Провів 1 матч у складі національної збірної України. Після завершення кар’єри футболіста у 2023 році Віталій став працювати асистентом головного тренера «Кривбаса» – Юрія Вернидуба.

До слова, новоспечений тренер вже приєднався до молодіжної збірної України, яка проводить збір у Туреччині (з 17 по 25 березня) в межах підготовки до Євро-2025. На цьому етапі «синьо-жовті» проведуть два товариських матчі – проти однолітків зі Словенії (21 березня) та Польщі (25 березня).

Молодіжний чемпіонат Європи відбудеться з 12 червня по 5 липня 2025 року у Словаччині. Суперниками українців на груповому етапі стануть Фінляндія, Нідерланди та Данія.