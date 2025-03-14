«Синьо-жовті» проведуть підготовчий збір до чемпіонату Європи

Головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса назвав склад команди на два товариських матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ. У березні «синьо-жовті» в межах підготовки до Євро-2025 проведуть навчально-тренувальний збір у Туреччині (з 17-го по 25-те число). На ньому наші хлопці зіграють контрольні поєдинки зі своїми однолітками: 21 березня – зі Словенією та 25 березня – з Польщею.

Впадає у вічі присутність у списку серед 23 викликаних гравців присутність Володимира Бражка. Хавбек Динамо міг би знадобитися національній збірній в офіційних матчах Ліги націй проти Бельгії, але замість цього гратиме спаринги з молодіжкою.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина). Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козік («Колос»), Віталій Роман («Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»).

Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Едуард Козік («Колос»), Віталій Роман («Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»). Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос»), Денис Кузик («Кривбас»), Олег Федор («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Борис Крушинський («Полісся»).

Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос»), Денис Кузик («Кривбас»), Олег Федор («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Борис Крушинський («Полісся»). Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Карпати»).

Нагадаємо, молодіжна збірна України тріумфально вийшла на Євро-2025, де влітку в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).