«Синьо-жовті» можуть розпочинати планування підготовки до чергової європейської першості

У четвер, 6 лютого, відбулося жеребкування відбірного турніру Євро-2027 (U-21), повідомляє офіційний сайт УАФ. Учасниками чемпіонату Європи серед молодіжних збірних стануть 53 команди, дві з яких, Албанія та Сербія, на правах господарів уже мають квитки до фінального турніру. Ліхтенштейн не заявився у кваліфікацію, а Росію згідно з рішенням Виконкому УЄФА не допущено до змагань.

Таким чином, у відборі гратиме 51 збірна. Згідно з рейтингом УЄФА (показники у кваліфікаційних та фінальних змаганнях Євро-2021, Євро-2023 та у кваліфікації Євро-2025) команди було розподілено по шести кошиках. Україна потрапила до першого.

За результатами жеребкування, було сформовано дев'ять груп: у шести з них буде по шість збірних і в трьох – по п'ять. «Синьо-жовті» потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Жеребкування відбірного турніру Євро-2027 (U-21):

Група А: Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.

Група B: Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.

Група C: Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.

Група D: Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.

Група E: Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.

Група F: Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.

Група G: Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.

Група I: Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, Білорусь.

До фінальної частини Євро-2027 потраплять 16 команд: дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць, чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць плюс Албанія і Сербія.

Вікна для матчів групового етапу кваліфікації:

17-25 березня 2025 року

2-10 червня 2025 року

1-9 вересня 2025 року

6-14 жовтня 2025 року

10-18 листопада 2025 року

23-31 березня 2026 року

21 вересня – 6 жовтня 2026 року

Поєдинки плей-оф відбудуться з 9 по 17 листопада 2026 року.

Матчі чемпіонату Європи планують грати на чотирьох стадіонах Албанії (Тирана, Шкодер, Ельбасан, Рогожина) та чотирьох аренах Сербії (Нові Сад, Лозниця, Лесковац, Заєчар). Матч-відкриття відбудеться в Сербії, а фінал – в Албанії.

Варто зазначити, що за підсумками Євро-2027 визначаться учасники Олімпіади-2028 від зони УЄФА.