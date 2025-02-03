Олександр Ситник замінив на своїй посаді Юрія Мороза

Українська асоціація футболу на своєму сайті повідомила про призначення Олександра Ситника головним тренером збірних U-16 (гравці 2009 року народження) та U-15 (гравці 2010 року народження). Фахівець підписав контракт на один рік.

Цього року юнацька збірна України U-16 візьме участь у першому раунді відбору Євро-2026 (U-17). За результатами жеребкування наша команда опинилася в групі 1, де в жовтні протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія. Також у попередніх планах юнацької збірної України U-16 цього року – виступ у товариських міжнародних турнірах.

Щодо збірної U-15, то вона готуватиметься до кваліфікації Євро-2027 (U-17) через навчально-тренувальні збори та контрольні матчі. Основний відбірний цикл розпочнеться восени 2026 року.

Нагадаємо, до цього юнацькі збірні України (не старші U-17) очолював Юрій Мороз, встигнувши попрацювати одразу з трьома поколіннями – 2007, 2008 і 2009 років народження. Варто зазначити, що з командою 2007 р. н. він напрочуд вдало виступив в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-17) і керував нею у фінальному турнірі чемпіонату Європи. А у жовтні 2024-го вивів футболістів 2008 р. н. до еліт-раунду відбору Євро-2025 (U-17). Попри це, керівництво УАФ 10 січня оголосило про припинення співпраці з Морозом.