Володар «Золотого м'яча» може отримати ще одну посаду

Виконком УАФ висунув президента Асоціації Андрія Шевченка кандидатом до Виконкому УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації. 48-річний володар очільник українського футболу претендуватиме на одну з двох позицій у Виконавчому комітеті Союзу європейських футбольних асоціацій з терміном повноважень на два роки.

Вибори відбудуться 3 квітня у столиці Сербії Белграді – на 8 вакантних місць претендуватимуть 20 кандидатів.

Також Виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, якими стали президент УАФ Андрій Шевченко, віце-президент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко.

До слова, що раніше Україну у Виконкомі УЄФА представляв екс-президент УАФ Андрій Павелко, але після зміни керівництва в УАФ Асоціація ще наприкінці квітня 2024 року надіслала офіційне прохання відкликати скандального керівника.

Нагадаємо, Шевченко очолив УАФ у січні 2024 року, змінивши на цій посаді Павелка, якого відсторонили наприкінці зими 2023-го. Раніше Андрій Миколайович він був головним тренером збірної України (2016-2021) і виводив національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.