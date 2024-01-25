Новим президентом Української асоціації футболу став Андрій Шевченко

На позачерговому Конгресі Української асоціації футболу обрали нового президента. Ним став колишній футболіст та тренер збірної України 47-річний Андрій Шевченко. Про це у четвер, 25 січня, повідомило «Суспільне Спорт».

Зазначається, що Андрій Шевченко був єдиним кандидатом на посаду. Його кандидатуру підтримали одноголосно 93 делегати.

«Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Андрія Шевченка відсутній. До Конгресу він також не презентував своєї команди та публічно не назвав план діяльності, з яким балотується на посаду», – пише «Суспільне Спорт».

Андрій Шевченко запропонував змінити кількість складу президії УАФ. Замість шести перших віцепрезидентів та восьми віцепрезидентів УАФ обрати одного першого віцепрезидента та двох віцепрезидентів. Конгрес УАФ підтримав цю пропозицію.

Андрій Шевченко – український футболіст, що грав на позиції нападника за київське «Динамо», «Мілан» та лондонський «Челсі». Заслужений майстер спорту України (2003). Має звання Героя України (2004).

Протягом 2016 – 2021 років був головним тренером національної збірної України. З листопада 2021 року по січень 2022 року очолював тренерський штаб італійського «Дженоа». У 2003 році став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів.

Додамо, що Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який перебував на посаді з 2015 року. У червні 2023 року Львівський суд відправив Андрія Павелка, якого звинувачують у розкраданні коштів, у СІЗО. Заставу, яку раніше внесли за Павелка, перерахували державі.