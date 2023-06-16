Заставу за Павелка у майже 10 млн грн передали на користь державі

Львівський суд відправив президента УАФ Андрія Павелка, якого звинувачують у розкраданні коштів, у СІЗО на 60 діб. Усю заставу, яку раніше внесли за Павелка, зобов'язали перерахувати державі, повідомило у п'ятницю, 16 червня, видання Football.hub.

Суддя Шевченківського районного суду міста Львова Галина Білінська задовольнила клопотання прокуратури щодо зміни Андрію Павелку запобіжного заходу. З 16 червня Павелко має провести у СІЗО 2 місяці, до 14 серпня включно.

«Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави», – повідомили у залі суду.

Андрія Павелка затримала у залі суду після обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 22 листопада 2022 року слідчі Нацполіції повідомила Андрію Павелку про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном) і ч. 3 ст. 209 (зловживання службовим становищем) ККУ. Президента УАФ підозрюють у причетності до фінансових махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Крім того, на Павелка відкрили кримінальне провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництво футбольних полів на 270 млн грн.

Перший арешт, до 22 січня 2022 року, Андрій Павелко не відбув, оскільки УАФ одразу ж внесла за нього заставу в 9,8 млн грн. У лютому 2023 року Павелка відсторонили від посади очільника УАФ.