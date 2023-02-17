Проти Андрія Павелка ведеться низка кримінальних справ, пов'язаних із розкраданням коштів

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Журналіст опублікував ухвалу суду, згідно з якою Павелко відсторонили від посади до 17 березня нинішнього року. Також там говориться, що ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

В пресслужбі УАФ назвали рішення суду необґрунтованим та заявили, що воно суперечить «статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій».

Ще в листопаді 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила, що проти Андрія Павелка ведеться п’ять кримінальних справ. Всі вони так чи інакше пов’язані з одним кейсом – підозрою у розкраданні коштів на будівництві футбольних полів. У 2017 році УАФ запустила власний завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів, який почав отримувати замовлення в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

Підозру у правоохоронців викликало те, що завод запустили саме тоді, коли бюджетну програму затвердили – при прямій участі Павелка як голови бюджетного комітету. Хоча він запевняв, що завод запускали, не орієнтуючись на держпрограму.

Кримінальне провадження у цій справі відкрили після виходу журналістського розслідування Bihus.info. Тоді журналісти з’ясували, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan. У той же час стало відомо, що ФФУ купувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 млн доларів США.

29 листопада 2022 Печерський суд призначив заарештувати Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького на два місяці з заставою 9,88 млн грн.

Також торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 млн доларів. У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.