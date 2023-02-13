Проти Андрія Павелка ведеться низка кримінальних справ, пов'язаних із розкраданням коштів

Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення з посади на два місяці президента Андрія Павелка, якого підозрюють у розкраданні коштів. Про це йдеться у повідомленні УАФ.

13 лютого прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення на два місяці президента та генерального секретаря УАФ з посад. В УАФ, яку очолює Павелко, клопотання називають «необґрунтованим». Там заявили, що уже поінформували про це ФІФА та УЄФА.

В УАФ також пригрозили, що будуть оскаржувати всі «протиправні рішення» в українських і міжнародних судах, зокрема ЄСПЛ, куди вже направили позови від керівництва.

Ще в листопаді 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила, що проти Андрія Павелка ведеться п’ять кримінальних справ. Всі вони так чи інакше пов’язані з одним кейсом – підозрою у розкраданні коштів на будівництві футбольних полів. У 2017 році УАФ запустила власний завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів, який почав отримувати замовлення в рамках бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

Підозру у правоохоронців викликало те, що завод запустили саме тоді, коли бюджетну програму затвердили – при прямій участі Павелка як голови бюджетного комітету. Хоча він запевняв, що завод запускали, не орієнтуючись на держпрограму.

Кримінальне провадження у цій справі відкрили після виходу журналістського розслідування Bihus.info. Тоді журналісти з’ясували, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan. У той же час стало відомо, що ФФУ купувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 млн доларів США.

29 листопада 2022 Печерський суд призначив заарештувати Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького на два місяці з заставою 9,88 млн грн.

Також торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 млн доларів. У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.