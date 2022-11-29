47-річного Андрія Павелка підозрюють у розкраданні грошей під час будівництва заводу з виробництва штучної трави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 22 січня 2023 року з правом внесення 9,88 млн грн застави. Про це 29 листопада повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці підозрюють Андрія Павелка у розкраданні 26,5 млн грн під час будівництва заводу з виробництва штучної трави. Кримінальне провадження у цій справі відкрили у 2018 році після виходу журналістського розслідування Bihus.info. Тоді журналісти з’ясували, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan.

У той же час стало відомо, що ФФУ купувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 млн доларів США.

22 листопада 2022 року слідчі Нацполіції повідомила Андрію Павелку про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном) і ч. 3 ст. 209 (зловживання службовим становищем) ККУ. У вівторок, 29 листопада Печерський районний суд Києва обрав Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 січня 2023 року включно з можливістю застави 9,88 млн грн. Аналогічний запобіжний захід отримав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, який також є підозрюваним у цій справі.

За інформацією УП, Українська асоціація футболу вже внесла за Костянтина Павелка необхідну суму застави. Наразі Павелко перебуває слідчого Нацполіції. За словами юриста, УАФ чекає, що за кілька годин питання з заставою вирішиться і президента УАФ відпустять.

47-річний Андрій Павелко очолює Федерацію футболу України та Українську асоціацію футболу, що її замінила, з березня 2015 року.