Екс-голову Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук

Екс-голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в «Укргазбанку». Про це повідомила у коментарі «Укрінформу» прес-секретарка Спеціальної антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку», – сказала вона.

24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило у внутрішньодержавний розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанку», які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн.

Серед фігурантів справи – екс-очільник Нацбанку Кирило Шевченко. 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру, йому інкримінували налагодження схеми впродовж 2014-2020 років на посаді очільника державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн.

Загалом у справі повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

У ході слідства було встановлено, що керівництво «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

За цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.