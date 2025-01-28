Ще один українець виступатиме за океаном

Півзахисник харківського «Металіста» Геннадій Синчук став гравцем «Монреаля», повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.

18-річний вінгер підписав з канадцями контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Угода укладена на умовах U22 initiative, яка дає клубам право підписувати до трьох гравців віком 22 років та молодше на умовах, що в платіжній відомості буде врахована зменшена сума контракту.

Про вартість угоди не повідомляється, однак згідно з даними Transfermarkt, «Металіст», який нині виступає у Першій лізі, отримає за свого гравця 4,8 млн євро.

Варто зазначити, що напередодні ЗМІ заявляли, що Синчук офіційно перейшов у «Болонью», але перші півроку проведе у «Монреалі» в оренді (у команд спільні власники). Щобільше, у мережі навіть форсились фото українця на фоні емблеми італійського клубу.

Нагадаємо, Синчук – вихованець «Металіста». У поточному сезоні провів за харків'ян 7 матчів, забив 1 гол. Також він є гравцем юнацької збірної України. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.