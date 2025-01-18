Після відходу з «Динамо» нападник так і не зумів повернутися на свій попередній рівень

Український нападник Артем Бєсєдін продовжить свою кар’єру в Чехії. 28-річний футболіст підписав контракт з клубом другого дивізіону «Лішень», повідомляє офіційний сайт команди. Артем перейшов у новий колектив у статусі вільного агента, підписавши контракт на півроку – до літа 2025-го з можливістю пролонгації ще на два сезони.

Нагадаємо, Бєсєдін – вихованець «Динамо», за яке відіграв 10 років. Виступав в оренді за харківський «Металіст» (2015) та кіпрську «Омонію» (2023). 29 листопада 2019 року після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти шведського «Мальме» Бесєдін не пройшов допінг-тест. У лютому УЄФА на рік усунув форварда за порушення антидопінгових правил. Футболіста було тимчасово відсторонено від участі у змаганнях ще 19 грудня, тому термін дії дискваліфікації розпочався саме з цього дня.

Влітку 2023-го перейшов у казахський «Ордабаси», з якого і перейшов у «Лішень». До слова, клуб із Брно виступає у FNL – аналог Першої ліги України. Після 16-ти турів команда у турнірній таблиці йде дев'ятою, маючи у своєму доробку 20 очок.

У складі збірної України Бєсєдін провів 19 матчів, в яких забив 2 голи. На Євро-2020 у матчі проти Швеції 29 червня 2021 року був серйозно травмований, внаслідок чого вибув з гри на півроку – отримав перелом і пошкодження зв'язок коліна.

У доробку Артема золото УПЛ (2020/21), два Кубки України (20219/20, 2020/21) та Суперкубок України (2018). Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.