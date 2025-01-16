Олександр Андрієвський швидко знайшов собі нову команду

Український півзахисник Олександр Андрієвський продовжить кар’єру в «Поліссі», повідомляє офіційний сайт житомирців. 30-річний хавбек перейшов у команду Імада Ашура у статусі вільного агента. Про терміни та умови контракту не повідомляється, однак, за даними Transfermarkt, співпраця розрахована до 30 червня 2026 року.

Останнім клубом Олександра було «Динамо», яке він покинув 1 січня. Цікаво, що після відходу гравця вибухнув справжній скандал. Відомий інсайдер Ігор Бурбас заявив, що Андрієвський обдурив власника клубу Ігоря Суркіса, випросивши статус вільного агента в обмін на обіцянку не переходити до табору конкурентів (нібито у футболіста була пропозиція від ЛНЗ). Однак після прощання з киянами Олександр одразу ж підписав контракт з «Поліссям». Згодом сам футболіст і президент «Динамо» заперечили цю інформацію, звинувативши Бурбаса у некомпетентності. Журналіст не забарився з відповіддю, запевнивши, що відповідає за свої слова і навіть пригрозив Суркісу лондонським судом.

Нагадаємо, Андрієвський – вихованець харківського «Металіста», де й розпочав професіональну кар’єру у 2012 році. В «Динамо» перейшов у 2015-му (відправлявся в оренди в «Зорю» та «Чорноморець»). У київському клубі загалом провів 123 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 11 гольових передач. У складі «Динамо» Олександр двічі вигравав чемпіонат України, тричі – Кубок та ще два рази Суперкубок України.

Також під час виступів за «Динамо» Андрієвський отримував виклик до складу збірної України, за яку дебютував у листопаді 2017 року у товариському поєдинку зі Словаччиною (2:1). У своїй єдиній грі за «синьо-жовтих» півзахисник провів 13 хвилин. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

На зимову паузу «Полісся» пішло на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 27 очок.