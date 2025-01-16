У четвер, 16 січня, п’ятим і останнім суперником київського «Динамо» на зимовому зборі в Туреччині став представник елітного дивізіону Болгарії – софійський «ЦСКА 1948». Підопічні Олександра Шовковського зуміли повторити ранковий успіх (у першому матчі дня «біло-сині» здолали словенський Марібор) і без особливих проблем здобули перемогу.

Товариський матч

«ЦСКА 1948» (Болгарія) – «Динамо» Київ (Україна) – 1:4

Голи: Ілієвскі, 47 – Шапаренко, 28, Ванат, 32, 76, Волошин, 48

На 4-й хвилині «ЦСКА 1948» ледь не вийшов вперед: Нещерет у стрибку зумів потягнути удар в дальній кут, а після добивання м’яч влучив у поперечину. За трохи Кабаєв вийшов на побачення з голкіпером, але забарився і втратив момент. В середині тайму Хатамото знову загрожував воротам «Динамо», однак Нещерет стояв стіною.

А на 28-й хвилині кияни нарешті забили: Ванат вийшов сам на сам, віддав на Шапаренка, який пробив у порожні ворота. Не минуло і 5 хвилин як рахунок став 0:2: Вівчаренко обіграв голкіпера і викотив під удар Ванату – той не схибив.

Одразу по перерві Ілієвскі запалив інтригу, втікнувши віч-на-віч з Нещеретом. Та вже у наступній атаці «Динамо» відновило перевагу у два м’ячі: Вівчаренко знайшов пасом Буяльського, той змістився ліворуч і прострілив у центр на Волошина – Назар обіграв захисника і пробив під дальню стійку.

За мить Вівчаренко порушив правила і Нещерету довелось знову рятувати після удару суперника метрів з 22-х. За трохи вже поперечина стала на боці «Динамо». На 76-й хвилині Волошин після забігання правим флангом викотив діагональ на Ваната і той легко переправив сферу у порожні ворота. На цьому побиття завершилось.

Нагадаємо, попереду в Динамо завершальні матчі основного етапу Ліги Європи – проти турецького «Галатасарая» (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).