Кияни здобули свою другу звитягу в межах підготовки до матчів Ліги Європи

У четвер, 16 січня, київське «Динамо» в Туреччині у першому матчі дня зустрічалось зі словенським «Марібором». Для киян цей поєдинок став вже четвертим на навчально-тренувальних зборах, тоді як суперник встиг провести лише одну гру. Динамо без особливих проблем здолало словенців, додавши до свого доробку вже другу перемогу у новому році.

Товариський матч

«Марібор» (Словенія) – «Динамо» Київ (Україна) – 0:2

Голи: Герреро, 31, Брагару, 36

Нереалізований пенальті: Ярмоленко, 25 (Динамо)

Вже на 4-й хвилині «Динамо» вийшло вперед, але гол Саленка скасували через офсайд. Брагару бив у дотик з гострого кута – удар заблокували. В середині тайму суперник завалив Піхальонка у власному штрафного й арбітр призначив пенальті. До м’яча підійшов Ярмоленко, але голкіпер у стрибку потягнув його удар у правий кут.

За трохи за партнера реабілітувався Герреро – отримавши передачу у штрафному, він з розвороту з гострого кута поцілив під поперечину. Через 5 хвилин Брагару подвоїв перевагу «Динамо», легко пробивши у дальній кут після тривалого розіграшу. По перерві команди обмінялись небезпечними моментами, хоча ближчими до гола були кияни. Зрештою, все завершилось перемогою «Динамо».

Сьогодні, о 16:00, підопічні Олександра Шовковського проведуть завершальний спаринг на зборах – суперником стане болгарський «ЦСКА 1948».