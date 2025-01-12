Кияни реабілітувались за ганьбу з «Магдебургом» у першому поєдинку

У неділю, 12-го січня, київське «Динамо» зіграло свій другий контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником «біло-синіх» був представник чемпіонату Румунії – «Стяуа». Підопічні Олександра Шовковського змогли реабілітуватися за прикру поразку від «Магдебурга» – героєм зустрічі став Віталій Буяльський, який відзначився дублем.

Товариський матч

«Динамо» Київ (Україна) – «Стяуа» (Румунія) – 2:1

Голи: Буяльський, 21, 28 – Мікулеску, 73

Вже на старті зустрічі «Динамо» вимагало пенальті після падіння Ваната у штрафному суперника, але арбітр проігнорував епізод. Згодом помилка Михавка ледь не коштувала гола киянам – Бущан підстрахував. На 16-й хвилині Волошин вивів «Динамо» вперед, але суддя зафіксував офсайд.

За трохи Ванат витягнув на себе голкіпера «Стяуа» і віддав передачу на Буяльського, який замкнув у порожні ворота. Не минуло і десяти хвилин як капітан «Динамо» оформив дубль – воротар невдало відбив м'яч після удару від Кабаєва, Ванату не вдалося добити у сітку, а у Буяльського не виникло з цим проблем.

По перерві Мікулеску мав хорошу нагоду скоротити відставання, але пробив прямо в руки Нещерету. Вівчаренко втік сам на сам з румунським кіпером, але той встиг перехопити м'яч. Брагару міг ставити крапку у матчі, однак пробив над поперечиною. У відповідь забила «Стяуа» – Мікулеску поцілив у дальній кут під стійку.

2:1 – «Динамо» здобуває першу перемогу на зборах. Вже у понеділок, 13 січня, кияни проведуть черговий спаринг – суперником буде польський «Відзев».