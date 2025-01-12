Український голкіпер став героєм матчу зі «Спортінгом»

Український воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін здобув перший трофей за час виступів у Португалії. Напередодні його команда у фіналі Кубка ліги в серії післяматчевих пенальті здолала «Спортінг». Приємно, що одним з головних героїв поєдинку став наш земляк.

Кубок португальської ліги 2024/25, фінал

«Спортінг» – «Бенфіка» – 1:1 (серія пенальті – 6:7)

Голи: Дьокереш, 43, (п.) – Шельдеруп, 29

На шляху до фіналу «Бенфіка» здолала «Брагу», а «Спортінг» пройшов «Порту». У вирішальному протистоянні першими забила команда Трубіна. Ді Марія стягну на себе захисників і віддав ліворуч на Шельдерупа. Норвежець розхитав Куарежму і закрутив у дальній нижній кут – 1:0.

Ще до перерви «леви» відігрались – Флорентіну збив Араухо у власному штрафному й арбітр призначив одинадцятиметровий. Трубін ногою зачепив м’яч, який летів по центру, але відбити удар Дьокереша не зміг.

Друга сорокап’ятихвилинка минула без голів і за регламентом команди одразу ж взялися до виконання серії пенальті. Ключовим став сьомий удар «Спортінга» – Трінкау пробив у лівий від голкіпера кут, але Трубін вгадав напрямок і відбив його!

Таким чином, Кубок ліги став першим трофеєм Анатолія після відходу з «Шахтаря» – раніше Трубін завоював 5 трофеїв у складі «гірників» (три чемпіонства України, Кубок України та Суперкубок країни).