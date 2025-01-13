Київський клуб продовжує шукати свою гру

У понеділок, 13-го січня, київське «Динамо» провело свій третій контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником «біло-синіх» був представник чемпіонату Польщі – «Відзев» з міста Лодзь. Попри статус суперника – «Червона армія» нині йде у турнірній таблиці Екстракляси на дев’ятій сходинці, – кияни змогли видряпати нічию лише на останніх хвилинах гри завдяки одинадцятиметровому.

Товариський матч

«Відзев» (Польща) – «Динамо» Київ (Україна) – 1:1

Голи: Соболь, 42 – Ванат, 88 (п.)

Перший небезпечний момент «Динамо» створило лише на 13-й хвилині: Ярмоленко, який нарешті повернувся на поле після травми, отримав м'яч на правому фланзі, протягнув його до штрафного і віддав на Гереро, той п'ятою прокинув на Рубчинського, який завершив атаку ударом над воротами. Краєвський небезпечно закидав у штрафний киян, але першим на виході був Моргун.

В середині тайму з гострого кута бив Піхальонок – знову не точно. У відповідь Краєвський обіграв одразу трьох суперників на правому фланзі й прострілив у штрафний – пощастило, що Соболь не встиг на замикання.

Наприкінці тайму «Відзев» вийшов вперед: Соболь отримав закидання у штрафний, відтіснив Дубінчака і з-під Слюбика перекинув м'яч через воротаря. «Динамо» мало шанс піти на перерву за нічийного рахунку, але спочатку Пономаренко з лінії штрафного пробив впритирку з дальною стійкою, а згодом Ярмоленко з метра замкнув простріл Дубінчака прямо у голкіпера «Відзева».

Відігратись динамівцям вдалось лише на останніх хвилинах – м’яч влучив у руку захиснику й арбітр призначив пенальті, який чітко виконав Ванат. Вже у доданий час Владислав заробив стандарт на лінії штрафного, але після його удару м'яч влучив у стінку. Як наслідок, бойова нічия 1:1.

Нагадаємо, попереду у «Динамо» ще два спаринги – 16 січня підопічні Шовковського зіграють зі словенським «Марібором» та болгарським ЦСКА 1948.