Руслан Ротань знайшов підсилення у чемпіонаті Швейцарії

Французький захисник швейцарського «Грассхоппера» Тео Ндіка Матам продовжить кар’єру в «Олександрії», повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». 24-річний футболіст перейшов у команду Руслана Ротаня у статусі вільного агента.

Його контракт з олександрійцями розрахований до 31 травня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон. За нову команду Тео гратиме під номером 16.

Нагадаємо, Матам – вихованець «Ліона», де й розпочав професіональну кар'єру. Виступав за бельгійський «Остенде» та «Грассхоппер». У поточному сезоні провів за швейцарців 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. У Ндіки є досвід виступів за збірні Франції різних вікових груп – U-16, U-19 та U-20. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Олександрія» пішла на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 38 очок. Від лідера – «Динамо» – команда Ротаня відстає на 5 пунктів.