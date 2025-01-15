Донеччани на мажорній ноті завершили підготовку до єврокубків

У середу, 15 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зустрічався з «Лудогорцем». Цей поєдинок став останнім для «гірників» в межах підготовки до завершальних матчів Ліги чемпіонів. «Шахтар» впевнено розібрався з болгарами, забивши у ворота команди Ігор Йовічевіча чотири сухих голи.

Товариський матч

«Шахтар» (Україна) – «Лудогорець» (Болгарія) – 4:0

Голи: Гомес, 17, Кевін, 26, Егіналдо, 64, Педрінью, 88

На перших хвилинах Траоре ледь не вирвався сам на сам з голкіпером «Лудогорця» – в останній момент м’яч вибили з-під ніг форварда «Шахтаря». Болгари огризнулись ударом зі штрафного – Різник кінчиками пальців зумів перевести у стійку. А потім донеччани забили: Судаков навісив з кутового, Кевін головою прокинув далі, а Марлон заніс м'яч у ворота.

В середині тайму українці подвоїли свою перевагу. Судаков отримав передачу в центр перед штрафним майданчиком, прострілив за спини захисників на Педрінью, а той, пригальмувавши політ сфери, віддав на Кевіна, який легко прошив голкіпера. «Лудогорець» ще до перерви міг зрівнювати, однак Різник врятував, зреагувавши на удар впритул.

Після відпочинку «Шахтар» забив ще двічі й знову зусиллями бразильців. Спочатку Кевін увірвався у штрафний і з гострого кута бив під дальню стійку – Егіналдо замкнув у сітку. А за дві хвилини до завершення матчу Педрінью з лінії штрафного влучно пробив у ближній кут.

Нагадаємо, вже 22 січня донеччани в межах Ліги чемпіонів зустрінуться з французьким «Брестом», а за тиждень, 29 січня, проведуть останній матч групового етапу проти дортмундської «Борусії».