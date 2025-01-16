Український півзахисник Володимир Шепелєв більше не виступатиме за «Динамо», повідомляє офіційний сайт киян. 27-річний хавбек домовився з «біло-синіми» про дострокове розірвання контракту. Він залишив команду у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Шепелєв – вихованець «Динамо». За головну команду дебютував 25 лютого 2017 року в матчі проти луганської «Зорі». У поточному сезоні провів за колектив Олександра Шовковського 1 гру в Лізі Європи. Загалом за час перебування в столичному клубі він зіграв понад 200 матчів у всіх турнірах і забив 7 м'ячів.

У складі «Динамо» Шепелєв здобував важливі трофеї: чемпіонство України (сезон 2020/21), двічі вигравав Кубок країни (2019/20, 2020/21) та тричі Суперкубок (2018-2020). Виступав за збірні України різних вікових груп (U-19, U-20 і U-21).

За національну команду дебютував 11 червня 2017 року у кваліфікації чемпіонату світу проти Фінляндії. Загалом за «синьо-жовтих» зіграв у 6 матчах. Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.