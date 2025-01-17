Ротань і Ко підписали вже другого зимового новачка

«Олександрія» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання албанського півзахисника Теді Цара. Контракт розрахований до 31 травня 2028 року. Умови угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, «Партизані» отримав за свого гравця компенсацію у розмірі 200 тисяч євро.

Теді став другим зимовим новачком команди Руслана Ротаня – раніше «містяни» підсилились французьким захисником Тео Ндікою Матамом.

Нагадаємо, 24-річний Цара – вихованець албанського клубу «Беса Кавая». У січні 2020 року перейшов у «Партизані», де й розпочав дорослу кар’єру. Загалом провів за команду з Тирани 198 матчів у всіх турнірах, в яких забив 41 гол та віддав 22 результативні передачі. У складі «Партизані» вигравав чемпіонат (2022/23) та Суперкубок Албанії (2023). Також виступав у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У Теді є досвід виступів за збірні Албанії різних вікових груп – U-16, U-19 та U-20. За національну команду провів 2 матчі. Transfermarkt оцінює його у 325 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Олександрія» пішла на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 38 очок. Від лідера – «Динамо» – команда Ротаня відстає на 5 пунктів.