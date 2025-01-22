Данило Сікан продовжить свою кар'єру в турецькій Суперлізі

Нападник «Шахтаря» Данило Сікан перейшов у Трабзонспор, повідомляє офіційний сайт «гірників». Терміни та умови угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, контракт підписаний до 30 червня 2029 року. Донеччани отримають за свого гравця 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, Сікан – вихованець «Карпат», де й розпочав професіональну кар'єру. У січні 2019 року перейшов у «Шахтар» за 150 тисяч євро (згідно з даними Transfermarkt). Відправлявся в оренду в «Маріуполь» та німецьку «Ганзу».

У поточному сезоні провів за «гірників» 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи й віддав 1 асист. Загалом відіграв за «Шахтар» 115 поєдинків, у яких відзначився 31 раз та зробив 9 результативних передач. Разом з командою Сікан тричі здобував титул чемпіона України (2020, 2023, 2024), виграв Кубок України (2024) та Суперкубок України (2021). Також у його доробку 1 м'яч в 7 поєдинках за збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

«Трабзонспор» після 19-ти турів йде у турнірній таблиці турецької Суперліги на дев’ятій сходинці, відстаючи від лідера – «Галатасарая» – на 26 очок. До слова, у складі «бордово-синіх» нині вже виступає один українець – Арсеній Батагов.